Ne jamais dire jamais. C'est en substance ce que Gerard Piqué a indiqué il y a quelques jours dans un entretien accordé au blogueur Ibai Llanos. Toujours en activité en club, le défenseur du FC Barcelone a toutefois plié les gaules en sélection au lendemain de l'élimination de la Roja espagnole en huitièmes de finale de la Coupe du Monde russe de 2018. Mais près de quatre ans plus tard, le voilà qui ouvre la porte à un possible retour.



"Évidemment, j'ai quitté l'équipe nationale. Mais je suis quelqu'un qui peut dire "merde" à tout moment. Eh bien si ça arrive, j'appellerai le sélectionneur pour lui dire "peut-être..." Pour Gerard Piqué, la possibilité d'un retour en équipe d'Espagne pour une ultime Coupe du Monde est donc toujours dans un coin de sa tête. "Je ne veux pas fermer la porte. Je suis sûr à 99% de ne plus y aller, mais comme je n'aime pas parler de 100%..."

Peu de chances

Aujourd'hui âgé de trente-cinq ans, Gerard Piqué a de toute façon très peu de chances de revenir en bonne position dans les petits papiers d'un Luis Enrique qui a, depuis, eu le temps de réorganiser sa défense. Le sélectionneur espagnol ne devrait donc pas faire appel au Barcelonais, même si l'expérience du vétéran parle pour lui. En 103 sélections, Piqué a notamment remporté la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Il y a dix ans déjà.