Diego Costa sur Suarez : « Il mord, je donne des coups »

Un doublé et une passe décisive. Luis Suarez a brillé pour ses débuts en Liga avec sa nouvelle équipe de l’Atlético Madrid. Diego Costa, son concurrent qui ne manque pas de caractère, a évoqué avec humour le nouveau partenariat qu'il va former avec l'ancien barcelonais. «J'aime Luis Suarez. C'est vraiment bien, l'un de nous mord et l'autre donne des coups de pied », a asséné Costa en zone mixte. «Je ne sais pas pourquoi le Barça l'a laissé partir, mais c'est leur décision. Il a un esprit guerrier pour gagner des titres, j'espère que nous pourrons en donner aux fans", a encore louangé Costa.

"Une concurrence loyale"

Costa a également déclaré que l'arrivée de Suarez donne à l'équipe de la profondeur, ce qui, selon lui, est vital si les Rojiblancos veulent concourir pour les trophées cette saison. "La vérité est que les saisons où nous avons remporté des titres, nous avons toujours eu de grands joueurs comme [David] Villa, Adrian [Lopez] et Raul Garcia. Trois joueurs importants sont partis et trois autres sont arrivés, des joueurs qui pouvaient jouer dans n'importe quelle équipe. Il y a une concurrence loyale. Vous devez être capable de rivaliser. » La saison des Rouges et Blancs s'annonce haute en couleurs.