Dembélé a perdu gros

Tout n’a pas encore été parfait pour le FC Barcelone. Si dix minutes au cœur de la première période auront suffi aux Blaugrana pour sceller le sort de la rencontre face au FC Séville, Luis Suarez, Arturo Vidal et Ousmane Dembélé enchaînant trois buts coup sur coup, le Barça peut encore une fois remercier Marc André Ter Stegen, auteur d’une prestation impeccable dans les buts catalans. Le score de cette victoire acquise face aux Blanquirrojos a beau être flatteur, les Barcelonais n’en ont pas moins livré leur meilleur match depuis le début de saison. Ce qui tombe forcément très mal pour Antoine Griezmann, laissé sur le banc après neuf titularisations lors des neuf premiers matches…

Dembélé gâche tout avec une expulsion...

Et l’ancien Madrilène peut être d’autant plus inquiet qu’Ousmane Dembélé, qui lui a été préféré pour occuper le couloir gauche, a été l’un des joueurs les plus en vue côté Barça, avec à la clé un but inscrit à la suite d’un crochet ravageur dont il a le secret. Mais c’était sans compter sur un écart de conduite de l’ancien Rennais dans les ultimes minutes de la rencontre. Venu contester l’expulsion de Ronald Araujo, le champion du monde tricolore a à son tour été renvoyé aux vestiaires, plus pour ses mots doux à Mateu Lahoz, l’arbitre de la rencontre, que pour avoir fait (involontairement) tomber le spray de l’homme en jaune.

Dembélé privé de Clasico ?

"L’expulsion de Dembélé est un mystère. C’est très difficile pour lui de trouver ses mots en espagnol alors je ne sais pas ce qu’il a pu dire. Je ne pense pas que ce soit une phrase très longue", a tenté de minimiser Ernesto Valverde à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par Mundo Deportivo. A en croire le rapport de l’arbitre, quelques mots auraient suffi. "Tu es très mauvais", lui aurait-il ainsi lancé, y ajoutant quelques gestes de protestation.

Cette expulsion fait en tout cas les affaires d’Antoine Griezmann, qui pourrait en effet avoir l’occasion de se montrer non seulement lors du déplacement à Eibar, au retour de la trêve internationale, mais également lors du Clasico face au Real Madrid, Ousmane Dembélé s’exposant en effet à deux matches de suspension.

Valverde : "Je ne sais pas ce qu'a dit Dembélé à l'arbitre"