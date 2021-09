Déjà un nouveau contrat pour Depay au Barça ?

A peine arrivé au club, Memphis Depay va peut-être bénéficier d’un nouveau contrat revalorisé de la part de sa direction barcelonaise. C’est ce que révèle El Mundo Deportivo dans son édition d’aujourd’hui, en précisant que les responsables blaugrana ont reconnu avoir fait une erreur en ne faisant signer qu’un contrat de deux ans à leur recrue néerlandaise.

Depay est devenue la star N°1 du Barça

En raison des soucis financiers qu’ils rencontrent depuis plusieurs mois, les décideurs du Barça avaient jugé plus prudent d’offrir un bail de courte durée à l’international néerlandais. Sauf qu’avec les départs récents de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann, et au regard du début de saison que réalise Depay en terre catalane, il est vite apparu que ce dernier est devenu la nouvelle tête de gondole de l’équipe et qu’il est préférable de la cadenasser du mieux possible.

Depay s’est montré décisif à 4 reprises en 7 matches avec sa nouvelle équipe (3 buts et 1 assist). Dimanche, il avait contribué à la victoire contre Levante en ouvrant le score en faveur des siens sur pénalty. Pour rappel, il s’était engagé librement avec le Barça après la fin de son aventure avec l’OL.