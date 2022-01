Coupe du Roi : Le Bétis remporte le derby achevé à huis clos

Le derby de Séville, entre le Bétis et le Séville FC, s'est terminé dimanche dans la tristesse, sans le moindre spectateur au lendemain de l'interruption de ce huitième de finale de Coupe du Roi à cause d'un projectile (un bâton) reçu sur la tête par Joan Jordan - qui n'a pas repris cette rencontre. Jules Koundé a aussi profité de ces malheureuses circonstances pour jouer dès la 39eme minute, le moment où le match avait été interrompu samedi après un sublime corner rentrant de Nabil Fekir pour égaliser à 1-1.



Et c'est bien son Bétis qui a fini par s'imposer (2-1) grâce à Sergio Canales, buteur décisif à l'approche du dernier quart d'heure (73eme). Son coéquipier Andres Guardado a créé un début de polémique avec sa célébration à l'issue du match, en s'effondrant après s'être lancé une bouteille d'eau sur la tête, une moquerie assez claire au lendemain de l'incident.



Sergio Canales, plus consensuel, a continué de regretter la situation (pour DAZN) : "La vérité, c'est que tout le monde était un peu triste. Nous dénonçons totalement ce qu'il s'est passé samedi, ça ne devrait pas arriver en sport. On méritait de gagner sur les 40 premières minutes, et là on a encore mérité. Nous avons été bien meilleurs en seconde période. Mais ce qui compte, au-delà de tout ça, c'est d'apprendre pour l'avenir afin que ce genre de choses ne puisse plus se reproduire. C'est très triste et ça ne représente pas les supporters du Bétis, loin de là, ni le club ou ses joueurs." Le Bétis rejoint en quarts Valence, le Rayo Vallecano, Cadix et Majorque. Les trois derniers matchs devant encore se disputer, la semaine prochaine, seront Elche - Real Madrid, Real Sociedad - Atlético et Bilbao - Barça.