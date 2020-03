Comment va se dérouler la quarantaine du Real Madrid

Le Real Madrid est le premier club de football d'Espagne à être en quarantaine après avoir appris les effets positifs du coronavirus sur un joueur de basket de l'équipe merengue, Trey Thompkins. Ainsi les joueurs devront suivre un plan bien précis afin de ne pas perdre la forme. Le club leur offrira un programme de travail personnalisé comme l'indique MARCA, le quotidien ibérique. Les éléments du club merengue, comme de nombreux joueurs professionnels, disposent déjà d'outils pour s'entraîner dans leurs domiciles.

Des contacts permanents entre joueurs et staff technique du Real Madrid



L'objectif des joueurs du Real Madrid est d'être le plus actif possible durant la période sans matches, alors que la Liga sera suspendue pendant les deux prochaines semaines. MARCA indique que les joueurs seront en contacts permanents avec les médecins du club (en cas d'apparition de symptômes du coronavirus) et le staff technique du Real Madrid. C'est Zinédine Zidane qui a informé les joueurs de la suspension de la Liga. Alors que le club se préparait à affronter Eibar, initialement prévu ce vendredi en Liga, et Manchester City, le 18 mars en huitième de finale de la Ligue des Champions (pour le moment le match n'a pas été la cible de report), la réalité est forcément différente. La santé passe en premier lieu et il semble clair que tout le Real Madrid en soit conscient.