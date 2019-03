Heureusement pour le Real Madrid, serait-on tenté de dire, il y a la Ligue des champions. Les Merengue ont conquis l'Europe à quatre reprises ces dernières saisons, histoire de faire oublier que, sur la scène espagnole, ils ne sont plus tout à fait rois. Le FC Barcelone a en effet remporté la Liga à 7 reprises sur les 10 dernières saisons, et l'équipe d'Ernesto Valverde est bien placée, à l'heure actuelle, pour rafler un 8e titre de champion en 11 ans.

Solari : "Je suis triste"

Le pire, du point de vue madrilène, est sans doute de voir le Barça venir régulièrement piétiner les terres de son rival. Depuis le début de l'ère Guardiola et le mémorable 6-2 de mai 2009 (doublé de Messi, doublé d'Henry), les Blaugranas ont compilé 10 victoires en moins de 10 ans à Santiago-Bernabeu, toutes compétitions confondues, dont 4 succès par au moins trois buts d'écart, comme ce fut encore le cas mercredi soir en Coupe du Roi (0-3).

Messi, cauchemar de Ramos

Deux hommes incarnent cette série: Lionel Messi, le joueur qui s'est imposé le plus de fois dans l'enceinte madrilène (11 victoires), et Sergio Ramos, le joueur du Real qui a perdu le plus de Clasicos à domicile (11). Et la longévité du défenseur espagnol, plus de 600 matches au compteur depuis 2005, n'explique pas tout. Depuis 2004, le Real s'est incliné à 12 reprises en 22 matches au Bernabeu face au Barça. Avant 2004, le bilan historique était de 13 défaites... en 74 rencontres.

Et il y a surtout un nouveau Clasico qui se profile, dès samedi soir en championnat, qui revêt une importance capitale, et pas seulement pour la course au titre. En 241 affrontements, les deux clubs en sont désormais à 95 victoires chacun, pour 51 matches nuls. Le Barça, en s'imposant ce week-end à Madrid, pourrait donc prendre un ascendant historique sur son rival ce qui serait, selon Mundo Deportivo, une première depuis 87 ans.

Un Barça sans pitié éteint le Bernabeu !