Cillessen de retour à l'Ajax ?

Jasper Cillessen partait pour jouer, et cet objectif est rempli. Après trois saisons en tant que n°2 de Marc-André ter Stegen au Barça, le gardien néerlandais est bel et bien devenu le dernier rempart de Valence. Recruté entre autres pour son jeu au pied par les Blaugrana, il avait notamment étéen janvier 2017 (49, face à la Real Sociedad), tout en devenant aussi le seul gardien à deux passes décisives lors de la saison 2017-2018. La saison dernière a été moins amusante.L'ancien portier de l'Ajax (n°1 des Pays-Bas au Mondial 2014, c'est lui qui avait été remplacé avant les tirs au but en quarts de finale, échouant ensuite dans l'exercice en demies) a ainsi commis deux erreurs coûtant un but sur ses trois matchs disputés, soit autant que Ter Stegen sur les 35 autres rencontres. Peut-être un mal pour un bien, afin de confirmer cette idée d'un départ. Comme un symbole, Cillessen a(puis un deuxième, plus tard dans la saison). Malgré tout, Marca révèle que Valence songerait à se séparer de lui cet été. En plus de quelques blessures, ses performances restent encore trop neutres, un peu à l'image de la saison des Chés en retrait à la huitième place.Avec 44 buts encaissés, Valence est la première équipe dans l'ordre du classement à afficher une différence de buts négative (-3) et seulement la 13eme défense de Liga. Un retour à l'Ajax est évoqué - évidemment pas contre les 80 millions d'euros de sa clause libératoire - dans le cadre d'une opération à trois bandes qui enverrait Andre Onana remplacer Kepa à Chelsea, le gardien espagnol rejoignant lui Valence. Pourtant, l'impression globale reste celle d'un gardien qui arrive de plus en plus à maintenir à flot son équipe, surtout depuis la reprise du championnat.