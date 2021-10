C'est la débandade au Barça

Après tout, les Barcelonais peuvent se rassurer en se disant qu'ils ne sont qu'à cinq points du Real Madrid... C'est bien la seule branche à laquelle on peut se raccrocher chez les Blaugrana, où tout va de mal en pis. Neuvièmes de Liga, les Catalans ont perdu deux fois 3-0 en Ligue des Champions (une première historique) et se sont inclinés en toute logique sur le terrain de l'Atlético samedi (2-0). Rentrés dans le rang, quasiment anonymes, presque une humiliation suprême pour ce monument du football. Memphis Depay ne peut pas tout faire seul. Que le Néerlandais devienne le sauveur attitré du Barça, après le départ fracassant de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain, démontre bien le fossé dans lequel s'enterre le club.

Autre affront maximal, Luis Suarez ne s'est pas privé d'enfoncer son ancien employeur, chambrant au passage Koeman d'un petit geste mimant un coup de téléphone, afin de rappeler que l'entraîneur néerlandais l'avait joint pour lui confirmer le chemin de la sortie - quand le FC Barcelone avait laissé son attaquant uruguayen partir vers l'ennemi, l'année dernière... "Voir mes anciens coéquipiers comme ça, ça me fait mal", consent tout de même l'avant-centre uruguayen des Colchoneros. Sur ses deux défaites en Coupe d'Europe, le Barça n'a même pas cadré le moindre tir. Par le passé, seul l'Olympique Lyonnais a réussi à se qualifier après deux défaites en ouverture, lors de la saison 2007-2008.

"On doit prendre nos responsabilités, c'est catastrophique"



Difficile d'imaginer le grand FC Barcelone reversé en Ligue Europa, et pourtant il faut commencer à s'y préparer... Avec quatre points de retard sur le Benfica, deuxième (n'évoquons même pas le Bayern), la prochaine double confrontation avec le Dynamo Kiev s'annonce bel et bien décisive afin d'éviter l'élimination de toute compétition continentale. "On doit prendre nos responsabilités, c'est catastrophique", ne cache pas Sergio Busquets. "On aurait pu jouer trois heures sans marquer", reprend Gerard Piqué, qui n'a quasiment plus aucun impact depuis plusieurs années.



Frenkie de Jong, trop seul, perd également en influence, à l'instar de Marc-André ter Stegen dans le but. Antoine Griezmann n'a été remplacé par personne. Sergio Agüero n'est pour le moment qu'un fantôme. Au-delà de Depay, tous les espoirs reposent sur Ansu Fati ou Pedri, à peine majeurs, voire Ousmane Dembélé qui est tout le temps blessé... Et si le président Joan Laporta conserve encore Koeman, lui-même n'a presque aucun mal à avouer que c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix. Au sortir de la trêve internationale, le Barça accueillera successivement Valence, Kiev et le Real Madrid.