Cela fait désormais deux ans qu'Iker Casillas a remisé ses gants au fond du tiroir. Ancien gardien de but du Real Madrid et de la sélection espagnole, l'homme aujourd'hui âgé de quarante-et-un ans n'en reste pas moins attaché à son sport et devrait un jour ou l'autre franchir le même cap que Zinedine Zidane pour devenir à son tour entraîneur. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre.



Dans un entretien accordé à la chaîne télévisée Cuatro, le champion du monde 2010 a justement évoqué son actualité et ses projets pour le futur, lui qui dit suivre et être " dans le football d'une manière différente qu'il y a quelques années". Entrepreneur, Iker Casillas investit son temps notamment dans des startups, mais il avoue : "Ce que j'aime désormais et que je trouve le plus intéressant, c'est la formation. Et demain, on verra ce qui se passe."

Recrues validées

Partant de là, le média espagnol indique que l'ancien portier serait discrètement occupé à passer ses diplômes d'entraîneur et pourrait bien à terme, s'asseoir sur un banc. En attendant, Iker Casillas s'en tient à un simple rôle d'observateur, lui qui a par exemple jugé que l'arrivée d'Antonio Rüdiger au Real Madrid était une très bonne chose, tout comme le recrutement d'Aurélien Tchouaméni.