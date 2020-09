Carrasco s'engage pour quatre ans avec l'Atlético

Carrasco a été performant depuis son retour

— Atlético de Madrid (@Atleti) September 8, 2020

"L'Atlético de Madrid et le Dalian Professional FC ont conclu un accord pour le transfert de Yannick Carrasco. L'international belge a signé son nouveau contrat pour les quatre prochaines saisons et continuera de faire partie de la famille rojiblanca après avoir joué en prêt pour la seconde moitié de la saison dernière.

L'ailier a été une pièce importante dans la dernière ligne droite de la saison dernière, aidant l'équipe à atteindre l'objectif d'atteindre la troisième place de la Liga et de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la huitième année consécutive avec les 16 matchs qu'il a disputés, au cours desquels il a réalisé un but et distribué quatre passes décisives", peut-on notamment lire dans le communiqué du club espagnol.

Yannick Carrasco était revenu sous le maillot de l'Atlético Madrid l'hiver dernier, suite à un passage du côté de la Chine.Le club Rojiblanco a officialisé l'accord avec le Dalian Yifang pour le transfert de l'ancien élément de l'AS Monaco, avec un contrat de quatre saisons. Le montant du transfert n'a pas été précisé. Carrasco avait déjà joué avec l'Atlético de 2015 à 2018.