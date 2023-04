Carlo Ancelotti : "L’intérêt du Brésil ? J’aime cela"

Carlo Ancelotti au Brésil ? C’est une idée qui ne déplait pas au principal intéressé. Depuis plusieurs semaines, la presse brésilienne a dévoilé que la CBF (Fédération brésilienne) avait coché le nom du technicien du Real Madrid en haut de sa liste pour succéder à Tite. En conférence de presse, en marge de la rencontre entre le Real Madrid et le Real Valladolid, Carlo Ancelotti a confirmé les rumeurs. Un moyen de mettre la pression à son président Florentino Perez.

"Si le président veut me parler, qu’il le fasse. J’en serais ravi"

« L’intérêt du Brésil ? J’aime cela, bien sûr, cela génère de l’excitation. Mais les contrats doivent être respectés et je veux les honorer. Si le président veut me parler, qu’il le fasse. J’en serais ravi. En réalité, j’aime être aimé, mais je dois respecter un contrat que je veux honorer. J’aime ce club. On verra ce qui se passera ensuite. »