Buzz : Gareth Bale se moque du Real Madrid

"Wales. Golf. Madrid. In That Order"

Bale en Chine cet hiver ?

La « guerre » est officiellement déclarée entre Gareth Bale et le Real Madrid. L’attaquant gallois (30 ans) s’est permis une sacrée provocation après la qualification du pays de Galles pour l’Euro 2020, grâce à sa victoire contre la Hongrie mardi (2-0). L’ancien de Tottenham a déployé un drapeau de son pays, avec une inscription bien particulière. Il y était écrit : « Galles, golf, Real Madrid. Dans cet ordre ». Bale ne cesse de faire part de son mal-être chez les Merengue.Il est aussi critiqué par la presse espagnole pour pratiquer souvent le golf, sans se soucier des conséquences sur son rendement sur le terrain. D’où la référence dans son message à destination du Real.Sous contrat jusqu’en 2022, Bale bénéficiera d’une nouvelle fenêtre de tir pour se trouver un nouveau challenge en janvier.D’autres clubs européens pourraient se mêler à la lutte s’il devait être bradé par les dirigeants madrilènes. La Major League Soccer pourrait être un autre horizon crédible pour lui. Mais la Chine parait la seule destination crédible, tant il apparaît sur le déclin et dispose d’émoluments plus que confortables au Real, où il était arrivé en 2013.Le Pays de Galles en sera, la France dans le chapeau 2 / Qualifs Euro 2020