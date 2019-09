Boateng: "Dembélé est un petit garçon"

Passé par le FC Barcelone pendant une demi-saison l’année dernière, Kevin-Prince Boateng n’a pas laissé un souvenir impérissable en Catalogne, en attestent ses quatre apparitions toutes compétitions confondues.

"Quand un jeune gagne autant d’argent et est un personnage public, il faut le diriger dans la bonne direction."

Dans une interview accordée au média allemand Bild, l’international ghanéen évoque le cas d’Ousmane Dembélé, régulièrement sanctionné pour des retards à l’entrainement. Il déclare: "Il est très tranquille, il ne parle pas beaucoup. C’est encore un gamin pour moi. Tu dois le traiter comme tel, et c’est possible qu’il arrive en retard parfois. Il y a des joueurs qui font ça pour défier le club, mais ce n’est pas le cas pour lui, il est comme un petit garçon. Quand un jeune gagne autant d’argent et est un personnage public, il faut le diriger dans la bonne direction."

Au-delà du comportement de l’international français, Boateng évoque également le montant déboursé par le FC Barcelone pour recruter Démbélé: "S’il n’apprend pas, c’est de sa faute. Pour moi, il est toujours un petit garçon qui a été jeté dans cette piscine immense, qui a soudainement valu 150 millions d’euros en une nuit et ne sait toujours pas comment tout fonctionne, parce que lui ce qu’il veut vraiment c’est jouer au football."

​​​​​​​