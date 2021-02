Betis Séville : Pellegrini impuissant devant Messi

"Messi est le meilleur du monde", juge Pellegrini

"Dans le football, aussi intense et tactique soit-il, la différence se fait par la technique. Les individualités sont décisives et Messi est le meilleur du monde. Il fait une différence à chaque fois qu'il entre. Il ne pardonne pas et place Barcelone dans le match. Mais le Betis a su aussi comment être compétitif contre Messi", a glissé l'entraîneur chilien. Ronald Koeman, a lui valorisé l'impact du capitaine, en conférence de presse : "En quelques minutes, il a changé la donne. Il a marqué le but de l'égalisation et il a ensuite beaucoup apporté à notre jeu en seconde période."



Entré en jeu à la 57ème minute d'un match qu'il a débuté sur le banc des remplaçants, dimanche soir, Lionel Messi n'a mis que deux minutes pour être décisif et marquer, sur son troisième ballon touché, en faveur du Barça. Égalisant en faveur du club catalan contre le Bétis Séville, le natif de Rosario a également été impliqué sur le deuxième but de son équipe, contre son camp de Victor Ruiz sur une action initiée par le numéro 10 d'une ouverture ajustée vers Jordi Alba et achevée dans la confusion (68ème). Par la suite, même si Ruiz a su égaliser pour le Bétis, c'est bien le Barça qui a su obtenir un succès avec la réalisation décisive de Trincao (87ème) Impliqué sur les trois buts du Barça, Lionel Messi a démontré qu'il était encore capable de faire la différence en faveur du club catalan, avec des jambes fraîches. Cela n'a pas échappé à Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Bétis Séville. Beau joueur, celui qui a affronté Messi à plusieurs reprises dans sa carrière de coach, notamment au Real Madrid, a reconnu sa supériorité. Il lui a adressé un éloge très appuyé, en conférence de presse :Avec ce succès, le FC Barcelone confirme sa bonne dynamique - sixième victoire consécutive en championnat - en tant que deuxième de la Liga devant le Real Madrid, mais derrière l'Atlético, qui compte deux matchs en moins et affrontera le Celta Vigo, ce lundi soir (21 heures). Les joueurs de Diego Simeone possèdent, pour le moment, sept points d'avance sur le Barça.