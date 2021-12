Betis Séville - Pellegrini : "C'est une honte de voir comment les arbitres traitent Fekir"

"Il n'est pas traité de la même manière"

. Dimanche, la formation andalouse a été défaite sur la pelouse de l'Athletic Bilbao dans les derniers instants du match, en raison d'un but inscrit par Oscar de Marcos (89ème). Pour autant, le Betis a affiché ses intentions lors de ce déplacement toujours compliqué à San Mamés, avec un total de 16 tirs dont 8 cadrés vers les cages gardées par Julen Agirrezabala. Cela n'a pas été suffisant pour rompre la très mauvaise dynamique traversée sur ce terrain. En effet, si l'Athletic Bilbao surfe sur une série de 9 victoires consécutives toutes compétitions confondues contre le Betis Séville à domicile ; la dernière victoire des Andalous à San Mamés remonte au 19 août 2012 sur un score de 5-3 (Opta).Après la rencontre, Manuel Pellegrini s'est emporté contre le comportement des arbitres à l'égard de Nabil Fekir. À ses yeux, l'ancien joueur de l'OL, arrivé en Liga il y a désormais plus de 2 ans, n'est pas traité de façon juste en Liga.. Cette défaite me laisse un goût amer", a expliqué le technicien âgé de 68 ans en conférence de presse. Puis d'ajouter : "Je pense que pas mal de fautes n'ont pas été sifflées sur Nabil aujourd'hui (dimanche, ndlr) et lorsqu'il a essayé de faire la même chose, il a été puni. Il n'est pas traité de la même manière. C'est mon point de vue."Troisième de Liga à 10 points du leader, le Real Madrid, le Betis peut compter sur un Fekir plutôt inspiré cette saison. Le milieu offensif totalise 4 buts et 3 passes décisives en 16 matchs joués cette saison sur le plan national.