Benzema, le patron du Real

A force de le répéter, tout le monde va bien finir par l'intégrer, le grand public y compris : le statut de Karim Benzema au Real Madrid s'inscrit de plus en plus dans la légende des Merengue. « Il y a ce problème avec l'équipe de France, le fait aussi qu'il soit parti du pays il y a très longtemps, ce qui laisse peut-être encore une mauvaise image, rappelle Benjamin Da Silva. Mais les supporters, ceux qui suivent le Real, s'en rendent bien compte. C'est un grand joueur. » Pour sa onzième saison d'affilée chez les Merengue, qui sait si sa trace ne sera pas encore plus importante qu'on le pense ?« Imaginez qu'ils gagnent une Ligue des Champions et qu'il marque en demies, puis en finale, ou que le Real gagne une Liga et qu'il inscrive des buts importants. Il a parfois été sifflé ou critiqué, il fallait assimiler son rôle de meneur de jeu, mais tout le monde l'a fait désormais. » Au terme de la prochaine saison, Benzema devrait intégrer, quatorzième à 57 matchs du dixième, Michel (559 contre 502). En tant qu'étranger, il est. Quant au classement des buteurs, le top 5 lui tend les bras, puisqu'il n'est plus qu'(241 contre 242). Carlos Santillana, le quatrième, compte 49 unités d'avance.Son nouveau rôle de leader l'amène à marquer encore plus, comme il le prouve cette saison. « C'est le cas depuis que Cristiano Ronaldo est parti, il n'est plus à son service et a retrouvé ce rôle de buteur, estime encore notre spécialiste du football espagnol. Le retour d'Eden Hazard lui permettra de moins reculer et de se retrouver plus devant le but. Il assume ses responsabilités, il a cette forme d'apogée et de décontraction, il gère tout ça avec une vraie sérénité. Même s'il manque de joueurs encore confirmés autour de lui, et le Real doit travailler à lui offrir une attaque encore plus consistante. » A 32 ans, Benzema est déjà entré dans l'histoire du club. Il a le temps d'aller encore plus loin.