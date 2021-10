Benzema, le nouveau roi de Madrid

🇪🇸 #LaLiga

👀 Karim Benzema n'était pas loin d'inscrire l'un des plus beaux buts de ce début de saison après une action collective magistrale...

👁️👁️ Mais il a été refusé pour une position de hors-jeu pic.twitter.com/MIPbSA8nnI

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 3, 2021

Que le Real Madrid gagne ou perde, comme ce fut le cas pour la première fois de la saison dimanche sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (2-1) , les Merengue peuvent compter sur une constante : Karim Benzema marque. Le Français a inscrit son. Auteur également de, l'attaquant des Bleus continue d'afficher des statistiques démentielles. Enfin débarrassé de Lionel Messi dans son championnat, il devient le très net favori pour décrocher son premier titre de "pichichi", le meilleur buteur de Liga. Benzema dispose de trois unités d'avance sur Oyarzabal au classement des buteurs, quatre sur ses plus proches poursuivants du côté des passeurs.





Devenu le seul joueur avec Lionel Messi à marquer lors d'autant de campagnes de Ligue des Champions (voir plus bas), l'ancien Lyonnais mérite le Ballon d'Or d'après de nombreux observateurs. Dont Carlo Ancelotti, certes pas le plus objectif : "Il doit être dans la liste des possibles vainqueurs. Il a encore tout le temps de le gagner, cette saison ne sera pas sa dernière, au vu de son niveau... Il est comme le bon vin." Auteur de douze buts toutes compétitions confondues il y a quatre ans, Benzema a terminé à 30 réalisations la saison dernière et se retrouve donc désormais sur des bases stratosphériques. Luis Figo estime même qu'il doit être récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Un grand Final Four de Ligue des Nations avec l'équipe de France, cette semaine, pourrait contribuer à faire la différence.

Quel numéro de soliste signé Benzema !





Si sa régularité en Ligue des Champions a toujours été exceptionnelle - entre quatre et sept buts par saison depuis 2011 -, c'est surtout sa progression en Liga qui est remarquable depuis le départ de Cristiano Ronaldo : 21 buts en 2019, 21 buts en 2020, 23 buts en 2021. Ce serait presque une catastrophe s'il ne parvenait pas à battre son record de 24 unités, établi en 2016. Au-delà des chiffres, même s'ils mentent rarement, c'est le profil de Benzema qui lui permet de rayonner de manière peut-être inégalée en Europe. Buteur autant que meneur, il sait comme personne effectuer le bon choix au bon moment, se décider entre l'égoïsme de la frappe et l'altruisme de la passe, dans un dosage toujours savant. Avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann autour de lui, il est évident que les Bleus doivent aussi en profiter.