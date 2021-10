Benzema enfin Pichichi ?

Si l’obtention du Ballon d’or, dont Karim Benzema est l’un des principaux favoris, est soumis au vote d’un panel de 180 journalistes, un des rares autres trophées qui lui manque ne dépend que de lui, ou presque. C’est celui de Pichichi, qui récompense le meilleur buteur du championnat d’Espagne. Resté muet lors des deux derniers matchs du Real, au Camp Nou, lors d’un classico remporté 2-1 par les Madrilènes, puis mercredi face à Osasuna (0-0), il a tout de même conservé, avec déjà 9 buts inscrits, sa place au sommet du classement des meilleurs réalisateurs de la Liga, devant Luis Suarez, Mikel Oyarzabal et Raul de Tomas (6 buts), avant le déplacement à Elche de samedi (14h).





Et alors qu’il ne fait partie des attaquants complètement obsédés par le but, il a dû prendre ses responsabilités dans ce domaine depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018. Et il vient d’enchaîner trois saisons consécutives à plus de 20 buts en Liga, une barre qu’il avait franchie uniquement à deux reprises lors de ses neuf premières années dans la capitale espagnole.

"Les buts, je ne cours pas après"

Lors de sa première saison sans « CR7 », il avait inscrit 21 buts et terminé dauphin d’un Lionel Messi intouchable (36 buts). Le même scenario s’était reproduit en 2019-2020, avec encore 21 buts marqués et une nouvelle deuxième place, mais en étant bien plus proche de Messi (25 buts). Et il a encore fini dauphin de l’Argentin lors du dernier exercice, avec 23 buts inscrits contre 30.

⚽ #ClubbeINEurope

🇪🇸 Karim Benzema s'est confié en exclusivité à beIN SPORTS

🎙 Il évoque la Ligue des Champions, ses buts, les statistiques, le Ballon d'Or...

👉 "Tout le monde parle des statistiques, mais moi, je regarderai quand j'arrêterai le foot"

👉 "Toujours un rêve" pic.twitter.com/VSHl9CQrog

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 24, 2021



Mais le sextuple Ballon d’or a quitté l’Espagne cet été, pour rejoindre le PSG. Ce qui laisse donc le champ libre à Benzema, qui bénéficie en plus du départ de Sergio Ramos, lui aussi à Paris, pour tirer désormais les penaltys. Et il a l’occasion d’atteindre déjà les 10 réalisations samedi après-midi (14h), et de prendre le large sur Suarez, déjà vainqueur du trophée Pichichi en 2016 avec… 40 buts. On ne sait pas s’il se jouera cette saison à cette hauteur, mais Karim Benzema n’en fera jamais une obsession, comme il l’a encore répété dans un entretien avec L’Equipe le mois dernier. "Les buts, je ne cours pas après", avait-il ainsi rappelé.