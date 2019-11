"Benzema, c’est niveau Ballon d’or"

Une douce revanche

Jusqu’à mardi dernier, Karim Benzema, qui a pourtant affronté le PSG à de nombreuses reprises, que ce soit avec l’OL ou le Real Madrid, n’avait marqué qu’un seul but face au club de la capitale. Un penalty lors du Trophée des champions 2006, qui constituait donc son unique réalisation contre les Parisiens. Mais c’était avant un nouveau doublé du Français, son troisième sur ses quatre dernières sorties, lors de ce match nul concédé par le club merengue dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (2-2).Un quatrième but en cinq rencontres dans la compétition pour le meilleur buteur de la Liga (dix buts), qui marche littéralement sur l’eau ces dernières semaines. Ce que confirme notre spécialiste du championnat espagnol. "Benzema actuellement, c’est niveau Ballon d’or. C’est l’un des plus grands avant-centres du monde, l’un des plus efficaces aujourd’hui. S’il continue comme ça, et c’est le cas depuis le départ de Cristiano, et que le Real gagne la Liga ou la Ligue des champions, je pense qu’il sera postulant au Ballon d’or", estime même Benjamin Da Silva.Car "KBNueve" a évolué depuis le départ de "CR7" à la Juventus en 2018. "Il y a très peu d’attaquants qui parviennent, comme lui, à transformer leur jeu après tant d'années dans un club, à 30 ans passés (il aura 32 ans le 19 décembre, ndlr). Il est devenu un vrai attaquant de surface. Avant, c’était un attaquant assez libre, comme il le dit lui-même, plus proche d’un numéro 10. Et je trouve que maintenant, il a vraiment l’âme d’un numéro 9. On le voit sur beaucoup de ses buts, il est présent, dans la surface, il coupe les trajectoires… Ce sont des buts qu’il ne marquait pas avant. Et en plus, il met des buts importants."Buteur à vingt-et-une reprises la saison dernière en Liga, son deuxième meilleur total depuis son arrivée à Madrid en 2009, Benzema est "sorti de l’ombre de Ronaldo" et sur le terrain, "on le sent complètement libéré, léger. Comme s’il était facile. Il est totalement épanoui, et il s’est responsabilisé avec le départ de Ronaldo. Et je pense aussi que l’arrivée d’Hazard lui a fait beaucoup de bien, parce ce que fait Hazard aujourd’hui, en revenant à 30 ou 40 mètres pour construire l’attaque, Benzema le faisait avant", analyse notre expert.Une douce revanche, forcément, pour le Lyonnais, qui a fini par retourner l’opinion publique. Et le (très) exigeant public du Real, qui n’a pas toujours été très tendre avec lui : "Il était sifflé, à tous les mercatos on se demandait quel avant-centre il fallait pour le Real, qu’on devait le remplacer parce qu’il ne marquait pas assez de buts… Et aujourd’hui, il est plébiscité et adoré par le public. Pendant les deux, trois années à venir, ça peut être l’ère Benzema." Et pourquoi pas ?