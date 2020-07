Les amoureux du FC Barcelone se souviendront longtemps de ce sprint final post-coronavirus. Leader de Liga avant l'interruption du football, le club catalan s'est effondré pour se faire coiffer par le Real Madrid. Les mots très forts de Lionel Messi traduisent une fracture. « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais », a notamment lâché le natif de Rosario. Si Quique Setién semble promis à garder ses fonctions jusqu'au terme de la saison actuelle - qui se conclut par le format inédit de la Ligue des champions en août -, le technicien espagnol est fragilisé. Et pour lui succéder, les noms se décuplent. Kluivert, la grosse cote

Ancien maître à jouer du club, Xavi fait naturellement figure de favori, mais il réclame des garanties. L'ancien entraîneur du PSG Laurent Blanc a également été cité ce samedi. Mais selon les informations du quotidien El Mundo Deportivo, c'est une autre piste qui se dégagerait pour l'avenir à court terme du Barça. Les cadres du vestiaire songeraient en effet à... Patrick Kluivert. L'ancien directeur du football du Paris Saint-Germain est une figure respectée au sein du club catalan, qu'il a fréquenté durant sa première vie de joueur entre 1998 et 2004. Son tempérament et ses idées seraient appréciés par les historiques du club. Affaire à suivre...