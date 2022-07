L'avenir de Sergiño Dest au FC Barcelona est incertain depuis que Xavi Hernández a pris les rênes du club la saison dernière. L'international américain, dont le contrat actuel court jusqu'en 2025, a clairement fait savoir qu'il voulait rester et entrer dans l'histoire du club de la Liga et qu'il aimerait jouer au Camp Nou pendant de nombreuses années.



Le joueur de 21 ans a fait l'objet d'un échange avec Manchester United cet été pour retrouver son ancien entraîneur à l'Ajax, Erik ten Hag, mais aucune offre formelle n'a été annoncée par l'une ou l'autre des parties. Dest a été inclus dans le groupe de Xavi pour la tournée d'avant-saison aux États-Unis et il a eu du temps de jeu lors des trois premiers matches amicaux du Barça.

Xavi fait l'éloge de Dest

Dest a débuté le premier match d'exhibition contre l'Inter Miami, puis est entré en jeu comme remplaçant lors de la victoire 1-0 contre le Real Madrid et du match nul 2-2 contre la Juventus. Après le match contre l'équipe italienne, Xavi a été interrogé sur l'avenir de Dest et le coach du Barça a fait l'éloge de sa forme de pré-saison.



"Dest ? Il est rapide et défend bien. C'est un bon joueur, encore jeune et important pour l'avenir", a déclaré Xavi lors de la conférence de presse d'après-match qui s'est tenue au Cotton Bowl de Dallas mardi soir.