Lionel Messi va devoir prendre son mal en patience. Encore laissé en marge du groupe pour la rencontre face à Valence ce samedi en Liga, l'Argentin ne devrait pas non plus reprendre mardi en Ligue des champions à Dormtund. "On verra pour mardi... Je ne veux rien parce que je ne suis pas médecin mais ça me paraît difficile pour mardi", a plaidé Ernesto Valverde en conférence de presse.