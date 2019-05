Barça: Valverde conservé ? 

Malgré l'élimination des Blaugranas en demi-finale de Ligue des champions face à Liverpool (3-0, 4-0), le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, à l'occasion d'un événement culturel, a confié à la presse espagnole que l'actuel entraîneur du Barça allait être conservé pour la saison prochaine.

"Les préparatifs pour la prochaine saison sont déjà en cours [...]. Valverde est l'entraîneur que nous voulons, c'est un projet à moyen et à long terme. Il a un contrat et nous en sommes très heureux. Maintenant, c'est aux joueurs de se remettre en cause", a déclaré Bartomeu, d'après des propos relayés par Marca.

Pour rappel, le technicien espagnol avait été pris pour cible après la fameuse "remontada" des Reds, ce qui, par conséquent, avait déclenché certaines rumeurs de départ.