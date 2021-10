Barça : Une nouvelle blessure lors du Clasico

Les hommes de Ronald Koeman ont subi un nouveau revers dimanche au Camp Nou, s'inclinant 2-1 face à leurs plus grands rivaux. Le Barça a eu la mainmise sur le ballon, mais n'a pas réussi à trouver la faille avant que Sergio Aguero n'inscrive un but de consolation en fin de match. Le Real Madrid, en revanche, s'est montré très agressif dès le début du match, posant des problèmes au Barça en contre-attaque.

De Jong blessé

En fin de compte, le Barça est sorti perdant de la rencontre, et la déception ne s'arrête pas là. Comme l'a confirmé le club, le milieu de terrain Frenkie de Jong s'est blessé pendant le match et restera sur la touche dans un avenir proche. Le Néerlandais, qui a notamment souffert pendant le match, semblant un peu perdu dans l'entrejeu du Barça, souffre d'une entorse aux ischio-jambiers et, comme toujours, aucune date de retour n'a été communiquée.