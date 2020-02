Comme l’a fait remarquer la presse catalane ce lundi, les Blaugrana ont déjà concédé 28 buts en Liga cette saison, un chiffre sans précédent ces dernières années. Pour trouver un total plus catastrophique, il faut remonter à la saison 2002/03, lorsque Barcelone avait pris 30 buts après 23 sorties. À l’époque, le Barça avait terminé la saison sans trophée et Louis van Gaal a été limogé en milieu de saison, cédant sa place à Radomir Antic. Joan Gaspart avait démissionné de son poste de président et Barcelone avait accroché l’Europe in extremis.



Le Barça souffre surtout à l’extérieur

Depuis 2002/03, le Barça n’a pris plus de 20 buts à ce stade de la saison qu’à 4 reprises. Et sur les quatre équipes occupant actuellement les strapontins pour la C1 en Liga, Barcelone possède la pire défense. En effet, le Real Madrid n’a concédé que 14 buts, tandis que Getafe en a pris 12 et l’Atletico Madrid en déplore 15.



Onze des buts encaissés par le Barça depuis l’entame l’ont été au Camp Nou alors que 17 ont été concédés à l’extérieur. Le champion d’Espagne en titre, qui n’a réussi que six clean sheets jusqu’à présent sur cette campagne, va devoir faire beaucoup mieux dans cet aspect avec le retour de la Ligue des Champions. Une compétition beaucoup moins indulgente. Pour rappel, le Barça se rend à Naples le 25 févier en 8es de finale aller de C1.