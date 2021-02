Barça : Tout s’accélère pour Ilaix Moriba

Devenu majeur le mois dernier, Ilaix Moriba a vu sa carrière s’accélérer depuis le début de l’année. Arrivé au FC Barcelone à l’âge de sept ans, ce milieu de terrain d’origine guinéenne a d’abord découvert le banc de touche de l’équipe A, avant d’effectuer ses débuts avec les professionnels il y a tout juste un mois, lors du 16e de finale de Coupe du Roi contre Cornella (D3).



Et il a découvert la Liga dimanche dernier, avec une titularisation contre Alaves (5-1). Il n’a pas tardé à se mettre en évidence, en offrant une passe décisive à Trincao sur l’ouverture du score… avant d’être à l’origine de la réduction de l’écart des visiteurs. Et ce après une relance plein axe interceptée par Rioja, qui a filé seul au but pour ramener les siens à 2-1.



"Je suis très heureux, parce que je suis arrivé ici quand j’étais tout petit et aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise, a-t-il ensuite commenté. Mais je repense encore à mon erreur." Pour son entraîneur, "c’est bien de faire son autocritique. Et on peut toujours rater une passe, mais pas une dans l’axe. Il faut qu’il comprenne qu’il doit s’améliorer", a ainsi expliqué Ronald Koeman après la rencontre face aux Basques.

Comparé à Yaya Touré

Et si Moriba n’était pas dans le groupe catalan lors de la débâcle face au Paris Saint-Germain mardi dernier en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (1-4), il devrait avoir de nouveau l’occasion de se montrer lors des prochains matchs, alors que le Barça va enchaîner trois rencontres en six jours : dimanche contre Cadix, où il ne fait pas partie du groupe, mercredi face à Elche et samedi prochain à Séville.



Le technicien néerlandais a d’ailleurs demandé à ce qu’il ne soit pas retenu pour le stage des U19 espagnols, du 22 au 25 février, afin de pouvoir le conserver pour cet enchaînement de matchs, d’autant plus que Sergi Roberto est toujours absent. Ilaix Moriba, que certains en Catalogne comparent déjà à Yaya Touré, notamment en raison de sa grande taille (1,85m), va donc avoir l’occasion de se montrer ces prochains jours.