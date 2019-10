Barça-Piqué: "Messi et Griezmann s’entendent bien"

Pas encore totalement intégré au Barça, Antoine Griezmann reconnaissait au début du mois qu’il était parfois "difficile" d’échanger avec Lionel Messi: "Lionel ne parle pas beaucoup, moi non plus, c’est donc difficile de se parler. Mais on a pris quelques matés, et on est sur la bonne voie."

Une relation que leur coéquipier Gerard Piqué a évoquée pour la Cadena Ser. "Leo et Grizi s'entendent bien, comme avec Dembélé, ou avant avec Pedro ... S'il est vrai qu'avec Luis (Suarez), ils sont comme des frères, mais cela ne veut pas dire qu'ils s'entendent mal. C'est une nouvelle relation et petit à petit, ils apprennent à se connaître", déclare le défenseur catalan.