Barça : Messi de retour, Umtiti out

Ronald Koeman a confirmé lors de son point presse hebdomadaire que Messi s'était entraîné les 30 et 31 décembre pendant que ses coéquipiers se reposaient. La Pulga est bel et bien dans le groupe du Barça qui va défier Huesca lors du weekend. En revanche, Umtiti souffre d'une maladie gastrique, comme l'a confirmé le club, et ne jouera aucun rôle dans cette rencontre. Il a également été indiqué samedi que Philippe Coutinho a déjà été opéré pour sa blessure au ménisque et qu'il sera absent pendant environ trois mois. Konrad de la Fuente prend la place du Brésilien dans l'effectif et complète la liste des 22 joueurs. Pour rappel, Messi avait énormément manqué au Barça face à Eibar. Présent en tribunes, l'Argentin avait constaté avec dépit l'innocuité offensive des siens, qui ont concédé le nul 1-1 à domicile.

Le groupe du Barça pour affronter Huesca

Gardiens de but: Marc Andre ter Stegen, Neto, Inaki Pena

Défenseurs: Sergino Dest, Clement Lenglet, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Jordi Alba, Junior Firpo

Milieux de terrain: Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Miralem Pjanic, Carles Alena, Riqui Puig, Matheus Fernandes, Pedri

Attaquants: Leo Messi, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Trincao, Konrad de la Fuente