Barça: Messi bien absent pour la reprise de la Liga

Ernesto Valverde avait laissé entendre jeudi en conférence de presse qu'il ne convoquerait pas Lionel Messi pour la reprise du championnat, son groupe officiel publié dans la soirée a confirmé ses dires. Pour le déplacement du Barça à Bilbao vendredi soir (coup d'envoi prévu à 21 heures), le quintuple Ballon d'Or fait office de grand absent, lui qui se remet doucement d'une blessure à un mollet et qui n'a pas disputé le moindre match de préparation avec les Blaugrana. Dans cette liste élargie à 19 joueurs (18 seulement peuvent entrer sur la feuille de match), on retrouve (entre autres) les recrues Antoine Griezmann, Frenkie de Jong et Junior Firpo.

