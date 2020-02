Barça : Malcom et les "choses folles" de Messi

Le Barça a vécu quelques crises sportives et institutionnelles cette saison et selon l'ancien bordelais Malcom, qui n'a disputé que six petits matchs pendant l'ère Ernesto Valverde, cela pourrait être pire sans Messi, qui couvre plusieurs soucis au sein du club catalan selon le joueur du Zenit : « Oui, certains joueurs couvrent les problèmes, oui. Mais il n'y a pas que Leo, il y a Suárez, Griezmann, Rakitić, De Jong, Artur, Vidal... Beaucoup d'autres joueurs aussi. Ce n'est pas seulement Leo, c'est tout le groupe. Leo est le meilleur joueur du monde, parfois il fait des choses folles et aide beaucoup le Barça. C'est pourquoi parfois, quand ils parlent du Barça, ils parlent Leo. C'est normal, pour tout ce qu'il fait », a analysé Malcom dans un entretien à Marca.