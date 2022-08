Barça : L’offre très surprenante de Piqué

Présent au FC Barcelone depuis 2008, Gerard Piqué s'apprêtait à faire l'ultime sacrifice. Et pour cause, le dernier rapport financier du club catalan indiquait que celui-ci ne respectait pas les règles financières du championnat espagnol. Le vice-champion d'Espagne était donc dans l'incapacité d'enregistrer ses nouvelles recrues pour la Liga. Par ailleurs, plusieurs médias faisaient état précédemment d'un entretien entre le défenseur espagnol, son agent et le président du Barça, Joan Laporta accompagné de Rafael Yuste et Mateu Alemany ce mercredi afin de discuter de l'évolution de son salaire revu à la baisse.

Piqué prêt à tout pour le Barça

Cependant, à en croire les informations d'AS, le champion du monde 2010 a fait une offre étonnante à ses dirigeants. Ce dernier aurait proposé de jouer gratuitement sous le maillot barcelonais. Un geste fort qui aurait permis aux Blaugranas d'inscrire Robert Lewandowski, Jules Koundé et Raphinha avant la reprise du championnat espagnol le 13 août prochain. Néanmoins, même si le salaire du taulier catalan devrait baisser sensiblement, les dirigeants n'ont toutefois pas accepté l'offre du trentenaire qui a démontré une fois plus sa dévotion envers le club culé.