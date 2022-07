Barça : L'effort financier de Dembélé

En début d’année, Ousmane Dembélé avait été mis à la porte du FC Barcelone. L’employeur de l’ailier français lui avait lancé un ultimatum. S’il ne prolongeait pas six mois avant la fin de son contrat, le joueur de 25 ans devait se trouver un nouveau club lors du mercato d’hiver.



Le club espagnol ne voulait pas se retrouver en fin de saison à regarder Dembélé quitter la Catalogne sans aucune indemnité de transferts en retour. Ce 14 juillet 2022, le club de Joan Laporta semble satisfait d’un point de vue financier.

Le Barça n'est plus à la rue

Le président barcelonais a déclaré devant les médias que l’ancien de Dortmund avait « consenti un effort pour entrer dans la nouvelle grille salariale. ». La presse française évoque 11 millions d’euros nets annuels, le quotidien espagnol As parle d'une diminution de 40% des émoluments.



Plombé par une dette de 1,3 milliards d’euros, révélé publiquement il y a un an, le FC Barcelone a depuis repris espoir pour l’avenir. 200 M lui ont été versés par la société Sixth Street en échange de 10% de ses droits TV en Liga.



La plateforme musicale Spotify va également alléger le passif, en tant que nouveau partenaire majeur du club aux cinq C1 (1992, 2006, 2009, 2011 et 2015).