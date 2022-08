Ces derniers jours, Barcelone a donné la priorité au départ de ses joueurs écartés et, dimanche, Bournemouth a confirmé la signature de Neto, qui arrive au club anglais sur un transfert gratuit. Cela signifie que Barcelone se débarrasse du salaire du gardien mais ne perçoit pas d'indemnité de transfert et ne doit pas payer de compensation.

Un premier indésirable quitte le Barça

Le gardien n'était pas dans les plans de Xavi Hernandez, qui a Marc-André ter Stegen et Inaki Pena. Neto, 33 ans, a rejoint le club lors de la saison 19/20 en provenance de Valence, mais, malgré ses qualités, il n'a jamais gagné la bataille pour un rôle de titulaire avec Ter Stegen. Le Brésilien n'a fait que 21 apparitions pour le club catalan, toutes compétitions confondues, au cours des trois dernières saisons. Le gardien de but brésilien, qui ne s'est pas entraîné avec le FC Barcelone depuis vendredi dernier parce qu'il avait la permission de clôturer son départ, n'a pas été appelé pour le trophée Gamper.