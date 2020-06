Barça : La suggestion de Rivaldo à Messi pour ''aider Griezmann''

Antoine Griezmann peine à prendre ses marques avec le FC Barcelone. Malgré tous ses efforts, l’international français ne parvient pas à tirer son épingle de jeu au sein de cette équipe et cela s’est encore vu mardi lors du match de championnat contre Leganes (2-0). En Espagne, beaucoup d’observateurs commencent à se demander si son cas n’est pas désespéré et si un transfert dès cet été ne serait pas la meilleure solution.

« Messi doit aider Griezmann, comme il a aidé Suarez »

Rivaldo, l’ancienne légende du Barça, a donné avis sur le sujet. Pour lui, l’international tricolore peut encore réussir du côté du Nou Camp. Mais, pour cela, il faudrait que ses coéquipiers le mettent dans meilleures conditions, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Et c’est à Lionel Messi plus particulièrement de s’y atteler : « Le manque de buts démotive et nuit à la confiance de Griezmann, donc je pense qu'il est important pour Lionel Messi de l'aider, a indiqué le Ballon d’Or 1999 dans sa chronique pour BetFair. Par exemple, il pourrait laisser Griezmann tirer les penaltys lorsque Barcelone gagne confortablement - juste pour que le Français marque - tout comme il l'a fait avec Luis Suarez dans le passé. »



L’ex-international brésilien espère un rebond rapide du Français, autrement il serait voué à connaitre le même destin que Philippe Coutinho. « Le Barça a remporté ses deux matchs depuis la reprise, avec Antoine Griezmann comme titulaire, mais il continue d'être loin du joueur qu'il était à l'Atletico Madrid et certains se demandent s'il pourrait devenir un "nouveau Coutinho" à Barcelone. Il est difficile de commencer à faire ces comparaisons, mais c'est à lui d’apporter une réponse sur le terrain ».