Comme c'est le cas dans tous les grands clubs de nos jours, les mois d'été sont remplis de rumeurs, de chuchotements et d'indices sur les transferts. Le cas du FC Barcelone n'est pas différent, seulement, il y a l'incertitude supplémentaire de la viabilité financière. Toutes les informations doivent donc être prises avec des pincettes, mais personne n'a également vu les Blaugrana pouvoir faire venir Ferran Torres pour 55 millions d'euros en janvier. Il reste donc de l'espoir pour les Cules qu'ils puissent faire de sérieux progrès sur le marché cette fois-ci aussi.

Le Barça espère Koulibay

Une méthode pour le faire serait de faire venir le défenseur central de Napoli Kalidou Koulibaly. Caught Offside fait référence à un reportage du journaliste italien Alfredo Pedulla qui place Barcelone en tête du peloton en termes de signature de Koulibaly. Le contrat de l'international sénégalais arrivera à échéance en 2023 et donc si le Napoli ne parvient pas à convaincre son élément de signer un nouvel accord, le club se retrouverait quelque peu obligé de le vendre cet été afin de récupérer des fonds. Selon certaines informations, le prix demandé a été fixé à 40 millions d'euros. Barcelone devra travailler dur non seulement pour faire rentrer de l'argent, mais aussi pour battre la concurrence. Chelsea aurait ainsi fait part de ses souhaits au joueur et aurait les fonds nécessaires pour concrétiser l'accord.