Officiellement désigné coach du Barça en août, Ronald Koeman ne peut pas, pour le moment, s'asseoir sur le banc du club catalan en match officiel. Et la raison est légale. En effet, d'après la radio Cadena Cope, le tacticien batave n'a pas encore reçu l'autorisation de prendre ses aises à cause de... son prédécesseur, Quique Setien. La Cope explique ainsi que Setien, limogé après l'humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des champions, espère se faire payer la dernière année qui lui restait dans son contrat. Mais le Barça n'est pas d'accord et pour le moment, il est impossible pour la LFP espagnole d'enregistrer officiellement Koeman comme nouvel entraîneur. Pour rappel, le Barça reprend le championnat espagnol le 27 septembre prochain face à Villarreal. En attendant une résolution de ce dossier, Koeman peut toujours opter pour la méthode Marcelo Bielsa et s'installer sur une glacière.

💥 Informa @HelenaCondis ❌ Koeman no puede, de momento, sentarse en el banquillo del Barça en partido oficial 📌 La RFEF no ha podido tramitar su ficha porque el Barça y Setién no se ponen de acuerdo con el finiquito 💰 Quiere cobrar el año que tenía firmado#PartidazoCOPE pic.twitter.com/gmU7cT7U2S — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 16, 2020