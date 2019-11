Barça: Jordi Alba et Busquets sur le banc

En déplacement sur la pelouse de Levante ce samedi, à compter de 16 heures et dans le cadre de la 12e journée de Liga, le FC Barcelone présentera un visage remanié. Ernesto Valverde a en effet choisi de laisser Jordi Alba et Sergio Busquets sur le banc de touche au coup d'envoi, au profit notamment de Nelson Semedo et Arturo Vidal.

Antoine Griezmann, Luis Suarez et Lionel Messi composent le trident offensif, alors que Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé ont déclaré forfait. Le onze de départ: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto - De Jong, Vidal, Arthur - Messi, Suarez, Griezmann.