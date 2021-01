Barça : Griezmann toujours autant l'ombre de lui-même

Son talent n'est pourtant plus à prouver. Néanmoins, son transfert n'est toujours pas un succès. Lors de ses derniers matchs avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann a été plus présent sur le banc que sur la pelouse. Notamment lors de la rencontre face à Huesca où le Tricolore a joué moins de dix minutes. Et quand il est sur le terrain, il ne joue pas forcément à son vrai niveau et s'efface même. Pendant le match face à Eibar, Griezmann a refusé de tirer un penalty. Il est difficile de croire que Ronald Koeman, son entraîneur au Barça, préfère aligner Martin Braithwaite plutôt que le Mâconnais et pourtant c'est bien le cas.

Des chiffres inquiétants



Cinq sur vingt. C'est le nombre de rencontres que Griezmann a joué intégralement, cette saison. Pour les autres, il n'a donc fait que des apparitions. Le FC Barcelone n'est pas en grande forme (5eme au classement en Liga). Quant à la situation du Français, elle commence sérieusement à agacer son entraîneur. Selon plusieurs médias espagnols dont AS, le Néerlandais ne sait plus quoi faire de son attaquant. Il n'avait d'ailleurs pas apprécié ses déclarations à propos de son positionnement. Pour Koeman, c'est « l'entraîneur qui décide » et puis c'est tout. Antoine Griezmann enchaîne donc les périodes où il marque et celles où il ne marque pas. Pour rappel, le gaucher n'a inscrit que onze buts la saison passée avec le Barça, alors qu'avec l'Atlético de Madrid, il en a marqué 21 et 22 lors de ses deux dernières années.