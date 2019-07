Barça: Griezmann et Lenglet titulaires contre Kobe

Le FC Barcelone dispute une rencontre amicale au Japon ce samedi face au Vissel Kobe. Pour l'occasion, Ernesto Valverde a composé un onze un peu différent de celui qui a affronté Chelsea la semaine passée. Les Catalans seront disposés en 4-3-3 avec deux de leurs joueurs français, Antoine Griezmann et Clément Lenglet, titulaires. L'ancien attaquant de l'Atlético sera accompagné sur le front de l'attaque par le jeune Alex Collado et Rafinha. Dans l'entrejeu, Ricky Puig débutera la partie en compagnie des tauliers Busquets et Rakitic. Trois anciens joueurs du Barça sont titulaires dans le camp japonais: Andres Iniesta, David Villa et Sergi Samper.

Le onze du Barça: Ter Stegen - Semedo, Lenglet, Araujo, Alba - Rakitic, Busquets, Puig - Rafinha, Griezmann, Collado.