Frenkie De Jong, qui est évalué à 64 millions d'euros, est impliqué dans une longue saga de transfert avec Manchester United qui dure depuis des semaines mais qui n'a vu aucun progrès de part et d'autre. Le Barça a cependant fait savoir à l'international néerlandais qu'il devait soit accepter une énorme réduction de salaire, soit faire face à un transfert vers l'extérieur du club.

Quelle sera la baisse de salaire de Frenkie de Jong ?

L'un des points de friction concerne le fait que les Catalans vont doubler leurs exigences envers l'ancien joueur de l'Ajax s'il veut rester au club. En effet, Xavi aurait dit au joueur qu'il devrait subir une baisse de salaire de 50 % s'il voulait rester au Camp Nou. De Jong est le joueur qui gagne le plus d'argent à Barcelone après une série de réductions de salaire acceptées par les membres de l'équipe et le départ de stars comme Philippe Coutinho, qui gagnait 22 millions d'euros par an. De Jong gagnerait environ 21 millions d'euros par saison.