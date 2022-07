Barça : Fati rassure sur ses blessures

L'international espagnol a traversé 18 mois difficiles, après avoir subi une opération du genou, avec une série de problèmes mineurs qui l'ont forcé à manquer environ 72 matchs depuis novembre 2020. Fati a demandé à ne pas faire partie de l'équipe de la Roja pour la Ligue des Nations de l'UEFA en juin, car il voulait se concentrer sur son retour à la normale en Catalogne.

Fati revient en force

Xavi a choisi de le faire revenir en équipe première dans les dernières semaines de la campagne 2021/22 et Fati est prêt pour le défi à venir. "Je travaille pour atteindre une pleine forme physique et je n'ai aucun doute qu'avec du travail et des sacrifices, j'y arriverai", a dit le joueur dans une interview accordée à TV3, rapportée par Diario Sport. "En ce moment, je ne suis pas à 100%, mais il me manque très peu de choses. C'est normal quand on revient de blessure, on joue avec beaucoup de prudence, mais, en ce moment, je joue sans crainte".