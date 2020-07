Barça : Entre Lautaro Martinez et Neymar, Rivaldo a choisi

Neymar avec Messi, une nécessité pour le Barça selon Rivaldo

Suite à son succès obtenu après un match plus que mitigé face à l'Espanyol (1-0) mercredi soir, le FC Barcelone s'est rapproché à un petit point du Real Madrid, qui aura une pression sur les épaules pour s'imposer face à Alavés, vendredi soir en Liga (22 heures). Si le club catalan peut encore croire à un possible titre sur le plan national, il doit aussi songer à son mercato, même si il a déjà été actif avec l'échange Arthur-Pjanic dans l'entrejeu.Rivaldo a dévoilé sa préférence entre les deux éléments, et a clairement penché en faveur de son compatriote. "La clause de libération de Lautaro Martinez a récemment expiré, donc l'Inter peut maintenant demander plus d'argent pour le vendre et, apparemment, ils veulent prolonger son contrat et le garder au club. Pour cette raison, je pense que Barcelone devrait se recentrer sur la signature de Neymar cet été, a-t-il indiqué sur Betfair., car il encouragera l'équipe et donnera une alternative intéressante pour décider des matchs, permettant à Messi de se reposer de temps en temps", a-t-il continué. Cette saison encore, le club catalan montre une grande dépendance envers le numéro 10 afin de se procurer des occasions, en dépit du trio formé avec Luis Suarez et Antoine Griezmann sur le front de l'attaque.