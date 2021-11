Barça : Dembélé titulaire en Liga ?

Titulaire si il est à 100%

Blessé durant quatre mois après l'Euro disputé cet été avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé était revenu très brièvement avant de rechuter, victime d'une élongation à la cuisse gauche. Mais l'ancien Rennais en a semble-t-il enfin terminé avec ses pépins physiques., entrant en cours de partie sans toutefois réussir à changer le cours du match. Un temps de jeu réduit mais amené à croitre ces prochaines semaines.Les blessures d'Ansu Fati et de Martin Braithwaite, conjuguées à l'arrêt probable de la carrière de Sergio Agüero, pousseront Xavi à utiliser de plus en plus régulièrement Ousmane Dembélé, faisant figure de joueur le plus talentueux du secteur offensif de l'effectif avec Memphis Depay. D'ailleurs, dès son intronisation sur le banc du Barça au début du mois de novembre, l'entraîneur blaugrana ne s'en était pas caché, il a le béguin pour "Dembouz". Selon lui,Et son opinion au sujet de son ailier fantasque n'a pas changé. "Physiquement il est bien. Nous avons besoin de faire attention parce qu'il n'était pas à 100% l'autre jour (mardi en Ligue des champions, ndlr). Il fait beaucoup de sacrifices pour l'équipe, il fait preuve d'un engagement énorme pour l'équipe et j'en suis ravi" a fait savoir l'ex-milieu de terrain de légende du Barça ce vendredi en conférence de presse.a-t-il par la suite affirmé, laissant la porte ouverte à une titularisation du champion du monde 2018 ce samedi en Liga.Opposé à Villarreal ce samedi à 21h au Camp Nou,, à trois points du Rayo Vallecano (6eme) et des places européennes. Malades, les Catalans n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat.