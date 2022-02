C'est le choc de la vingt-troisième levée du championnat espagnol. Ce dimanche au Camp Nou, le FC Barcelone accueille l'Atlético de Madrid pour un duel de haut de tableau (16h15). Cinquième du classement de Liga, une place et un petit point derrière les Madrilènes, le Barça doit absolument l'emporter pour espérer passer devant son adversaire du jour. Au coup d'envoi de la partie, Ousmane Dembélé regardera ses petits camarades titulaires depuis le banc de touche.



En pleine tourmente liée à sa situation contractuelle au sein de l'entité catalane, l'international tricolore a donc hérité d'un statut de remplaçant, tandis que le nouvel arrivant Adama Traoré aura l'honneur de débuter la rencontre sur la pelouse. Le 4-3-3 mis en place par Xavi verra par ailleurs Ferran Torres et Gavi dans la peau de titulaires. Non sélectionné pour la suite de la Ligue Europa, Dani Alves sera bien là dans le couloir droit de la défense, tandis que Gerard Piqué tiendra sa place en charnière centrale.

Les compos officielles

FC Barcelone : Ter Stegen - Alves, Araujo, Piqué, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Traoré, Torres, Gavi



Atlético de Madrid : Oblak - Vrsaljko, Savic, Giménez, Hermoso - Carrasco, Koke, De Paul, Lemar - Suarez, Félix