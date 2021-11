Le FC Barcelone peut aussi recevoir de bonnes nouvelles. A la veille d’affronter le Dynamo Kiev en Ukraine à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions, le club espagnol se satisfait volontiers de quelques retours, alors que son avant-centre, Sergio Agüero, souffre de problèmes cardiaques.



L'ailier français Ousmane Dembélé, éloigné des terrains depuis le 19 juin et un match de poules à l’Euro contre la Hongrie, figure dans le groupe concocté par Sergi, l’entraîneur intérimaire.



Ansu Fati, Frenkie De Jong et Ronald Araujo réintègrent aussi le collectif blaugrana avant ce match de la plus haute importance en vue de la qualification pour les 8e de finale de la C1.

