Barça: Dembélé encore blessé

Absent depuis la mi-août en raison d’une rupture fibrillaire au biceps fémoral de la cuisse gauche, Ousmane Dembélé avait effectué son retour mardi lors de la victoire du Barça face à Villarreal (2-1), remplaçant Lionel Messi à la pause.

Mais alors qu’il devait enchaîner samedi après-midi (16h) à Getafe, le champion du monde est de nouveau blessé à la cuisse gauche, a annoncé son club, et doit donc déclarer forfait pour cette rencontre de la 7e journée de Liga.

[INJURY NEWS] @Dembouz out with a muscle problem in his left thigh

