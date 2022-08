Andreas Christensen et Franck Kessié pourraient quitter le FC Barcelone gratuitement s'ils ne sont pas enregistrés avant le match d'ouverture de LaLiga, programmé samedi contre le Rayo Vallecano. Ces deux joueurs rejoint le Barça cet été dans le cadre de transferts gratuits, respectivement en provenance de Chelsea et de l'AC Milan. Cependant, à trois jours du début de la nouvelle campagne, ni l'un ni l'autre n'a encore été enregistré auprès de la ligue espagnole. Des sources ont fait savoir au média ESPN que s'ils ne sont pas enregistrés avant le match d'ouverture du championnat, les deux joueurs pourraient choisir d’activer une clause qui leur permet de partir gratuitement.

Laporta ne s’alarme pas

Les autres transfuges de l’intersaison que sont Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé, n'ont pas non plus été enregistrés auprès de LaLiga, tandis que les renouvellements de contrats signés par Sergi Roberto et Ousmane Dembélé ne sont pas validés non plus par les instances.



ESPN précise que les situations de Christensen et Kessie sont différentes des autres cas étant donné qu'ils ont rejoint le Barca en tant que "free agent". Par conséquent, s'ils le souhaitent, ils auraient le droit de partir gratuitement avant la fermeture de la fenêtre de transfert.



D’autres sources affirment qu'à ce stade, rien n'indique qu'on en arrivera là et le président Joan Laporta continue d’afficher son optimisme quant au fait que les sept joueurs seront enregistrés à temps. Dans le pire des cas, le Barça cherchera à discuter avec les agents des joueurs pour éviter une telle issue extrême, car ils ont jusqu'à la fin du mois pour enregistrer les signatures.