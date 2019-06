Barça-Coutinho: "J'ai été moins bon que ce que j'espérais" 

Le Brésil se prépare très activement à la Copa America avec notamment un Phiippe Coutinho qui a retrouvé le sourire et l'efficacité sur les terrains. Une situation qui détonne avec ce qu'il a vécu ces derniers mois au sein d'un Barça qu'il veut quitter cet été. "Je n'ai pas réalisé une grande saison. J'ai été moins bon que ce que j'espérais et que ce qu'on attendait de moi. Mais on ne gagne en confiance qu'avec le travail et j'ai travaillé dur", a-t-il expliqué pour Marca. De son côté, Thiago Silva l'a trouvé très bon et s'en félicite: "Lors des matches amicaux, il a été le meilleur sur le terrain. Pas seulement pour ses passes et ses buts mais aussi pour sa défense".