Barça: Coutinho est très convoité

Arsenal et Tottenham, deux clubs de Premier League, pourraient faire une offre de prêt en janvier pour Philippe Coutinho, le joueur du FC Barcelone. Coutinho était fortement lié à un départ estival du Camp Nou, après 12 mois perturbés par des blessures en Catalogne, mais les Blaugrana n'ont pas trouvé d'acheteur pour l'ancienne star de Liverpool. L'international brésilien a joué un petit rôle dans les premières semaines de la campagne 2021/22, mais l'entraîneur Ronald Koeman a ouvertement admis qu'il était prêt à vendre le joueur de 29 ans.

Un prêt de six mois pour Coutinho

Koeman et le conseil d'administration du FC Barcelone s'efforcent toujours de faire baisser leur masse salariale et un départ en prêt constituerait une solution temporaire à la situation de Coutinho. Selon le Daily Mail, les deux clubs sont ouverts à une offre de prêt de six mois, mais Barcelone devrait payer la moitié de son salaire pendant la période de prêt, sans confirmation de l'inclusion d'une clause d'achat.